На Южном Урале осудили работников УФСИН за незаконное освобождение осужденной

В Озерске осудили двух работников системы УФСИН за незаконное освобождение заключенной.

В 2015 году жительница Озерска осуждена за угрозу убийством к наказанию в виде 80 часов обязательных работ, однако от отбывания наказания она уклонилась, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Желая избежать дисциплинарной ответственности за упущения в работе, инспектор филиала составила фиктивные табели учета рабочего времени за декабрь 2015, январь 2016 и фиктивное подтверждение о том, что осужденной выдано направление на работу и она приступила к отбытию наказания. Также она составила фиктивные справки по результатам проверки осужденной, в которых указала, что осужденная на момент проверки находилась на работе", - добавили в надзорном ведомстве.

Исполняющий обязанности начальника филиала, достоверно зная, что осужденная уклонилась от отбывания наказания, склонил руководителя организации - работодателя к подписанию табелей учета рабочего времени, мотивируя тем, что осужденная будет отбывать наказание непосредственно в уголовно-исполнительной инспекции.

На основании составленных документов осужденная была снята с учета в связи с отбытием наказания в виде обязательных работ.

Виновным назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года каждому.