Пермяк решил зарезать таксиста, так как не смог заплатить за поездку

В Горнозаводске суд наказал 22-летнего жителя посёлка Кусье – Александровский за попытку убить таксиста после того, как он не смог рассчитаться за поездку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Трагедия произошла поздним вечером 27 августа прошлого года. Пьяный пассажир такси не смог расплатиться за поездку. Вместо оплаты он ударил водителя ножом в шею и дважды – в живот. Жертва выбралась из машины и попыталась сбежать, однако нападавший догнал ее, повалил на дорогу и еще не меньше 27 раз ударил ножом.

В это время из находившегося вблизи частного дома вышли люди. Преступнику пришлось бежать, чтобы его не поймали с поличным. Вскоре его задержали и позже арестовали. Жизнь таксиста спасли подоспевшие вовремя медики.

Пермяк получил 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить таксисту 800 тыс. руб. компенсации морального вреда.