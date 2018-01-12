Пермяк решил зарезать таксиста, так как не смог заплатить за поездку

в этот день
12.01.18
13:27
В Екб.15:27
В Москве две женщины продали в секс-бордель 14-летнюю девочку
Зауральские педагоги вновь обратились к Путину из-за невыплаты надбавок
На Южном Урале подростки-вандалы закидали снегом Вечный огонь
Главное
У магазина в Балашихе нашли самодельную бомбу

Тема дня
"Трамп пошел на ядерный шантаж" Стало известно, что Штаты собираются создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Она будет использоваться на модифицированных ракетах "Trident D5", установленных на подводных лодках. Дональд Трамп говорит о необходимости таких разработок ввиду необходимости "сдерживать Россию" в конфликтах на просторах Восточной Европы.
12.01.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 78


Михаил Он: Электрошокер для прибалтийских самоубийц О том, как БелАЭС угрожает энергобезопасности прибалтийских лимитрофов, написана большая энциклопедия страшных сказок. Кто в них верит, вопрос десятый, но ведь и ведут себя власти трех республик так, как будто они бессмертные, и мелкие бытовые вопросы, с кого драть три шкуры, чем освещать улицы и запитывать электрички, их волнует так же мало, как Кощея – вопросы отопления его казематов. И совершенно зря.
12.01.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
Экс-министру здравоохранения Крыма грозит до 15 лет за "госизмену"
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Россия может выйти из ВТО
Грелись о собак и пытались не спать. В МЧС рассказали причину пропажи двух подростков в Кушве
Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 6480

Пермяк решил зарезать таксиста, так как не смог заплатить за поездку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

В Горнозаводске суд наказал 22-летнего жителя посёлка Кусье – Александровский за попытку убить таксиста после того, как он не смог рассчитаться за поездку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
Читайте также:

Трагедия произошла поздним вечером 27 августа прошлого года. Пьяный пассажир такси не смог расплатиться за поездку. Вместо оплаты он ударил водителя ножом в шею и дважды – в живот. Жертва выбралась из машины и попыталась сбежать, однако нападавший догнал ее, повалил на дорогу и еще не меньше 27 раз ударил ножом.

В это время из находившегося вблизи частного дома вышли люди. Преступнику пришлось бежать, чтобы его не поймали с поличным. Вскоре его задержали и позже арестовали. Жизнь таксиста спасли подоспевшие вовремя медики.

Пермяк получил 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить таксисту 800 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Другие новости по темам: такси, поездка, оплата, покушение на убийство, уголовное дело, колония строгого режима
12.01.2018 08:33 Мск | Михаил Лукашкин
10:33 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Пермяк решил зарезать таксиста, так как не смог заплатить за поездку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+