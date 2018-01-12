В Челябинской области открыто 12 пунктов сбора подписей в поддержку Путина

В Челябинской области открыто 12 пунктов сбора подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России на мартовских выборах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Пункты открыты в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке, Чебаркуле, Озерске, Коркино и Троицке. Они расположены в крупных торговых центрах, учреждениях культуры.

Напомним, Владимир Путин пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему необходимо собрать и представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей избирателей.