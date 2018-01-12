Кремль накануне президентских выборов планирует сменить главного кадровика

Главу управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента (АП) Антона Федорова в ближайшее время может сменить на этом посту его заместитель Алексей Серегин, пишет "Коммерсант".

Повышение Серегина, проработавшего на нынешнем посту всего год и по-прежнему фигурирующего в обновленном списке президентского кадрового резерва, по словам источников издания, лоббирует заместитель главы АП Владимир Островенко.

54-летний Алексей Серегин перешел на работу в Кремль с поста главы управделами Госдумы, покинув Охотный Ряд после начала работы седьмого созыва, когда кресло спикера вместо Сергея Нарышкина занял бывший первый заместитель главы АП Вячеслав Володин. Оба спикера в разное время были непосредственными начальниками Серегина. В 2007 году, когда Сергей Нарышкин возглавил аппарат правительства (до перехода на пост главы АП), Серегин получил там должность референта департамента административной работы и взаимодействия с регионами. В 2008 году, когда правительство возглавил Владимир Путин, департамент протокола в его аппарате возглавил Владимир Островенко. После того как аппарат правительства в 2010 году возглавил уже Вячеслав Володин, его заместителем стал Островенко, а замглавы его секретариата - Серегин. Однако после возвращения Владимира Путина в Кремль Алексей Серегин переместился в Думу, где в течение пяти лет был правой рукой спикера Нарышкина.

Перемещение Серегина в Кремль после ухода из Думы Нарышкина в Службу внешней разведки источники "Ъ" объясняли противоположными версиями: одни считали, что его переход в АП пролоббировал сам Володин в ходе своего "аппаратного противостояния" со сменившим его в Кремле Сергеем Кириенко, другие отмечали, что Володин после перехода на Охотный Ряд раскритиковал работу аппарата Госдумы, в том числе за слишком просторные и хорошо обставленные кабинеты, причем в качестве примера такового приводился кабинет Серегина.

Газета отмечает, что в Госдуме Серегина называют реализатором политической воли Сергея Нарышкина, отмечая его тесное взаимодействие с ФСО, установку Wi-Fi и видеокамер для трансляции заседаний. При этом биография и образование кремлевского кадровика официально не обнародованы, что, по мнению источников "Ъ", указывает на то, что он был выходцем из силовых структур и занимал аппаратные посты в высших органах власти в качестве "смотрящего".

Как прогнозируют источники "Ъ", пост главного кадровика Кремля получит особое значение после президентских выборов, когда на федеральном уровне ожидаются серьезные кадровые перестановки.