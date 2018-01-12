В Екатеринбурге задержан инкассатор, сбежавший с крупной суммой денег

В Екатеринбурге задержан инкассатор, подозреваемый в хищении крупной суммы денег. Сейчас с ним работают полицейские.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 10 января на улице Уральской. Инкассаторы приехали, чтобы забрать деньги у юридического лица. Один из них отправился за наличными и исчез. Его коллеги забили тревогу и обратились в полицию. По некоторым данным, пропало около 1 млн руб.

Сыщики сумели оперативно вычислить и задержать предполагаемого похитителя.

"В настоящее время подозреваемый находится в полиции. В отношении него проводятся необходимые следственные действия", - сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, летом прошлого года на Среднем Урале были осуждены бывший инкассатор и его сообщник, инсценировавшие ограбление. В итоге оба получили условные сроки.