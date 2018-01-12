Минсельхоз предложил на треть поднять минимальную цену на коньяк для борьбы с фальсификатом

Минсельхоз намерен предложить повысить минимальную розничную цену на коньяк на 34,8% до 500 руб. за 0,5 литра. Меру поддержали производители, по их словам, нынешняя стоимость позволяет легко производить фальсификат.

После того, как в Минсельхозе окончательно сформируют свое предложение, оно будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкогольные напитки своим приказом. Обычно этому предшествует повышение акциза. Но в 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года. В частности, акциз на крепкий алкоголь сейчас равняется 523 руб. за литр спирта., пишут "Известия".