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от издателя  |  комментариев: 78


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Новости
12.01.2018 07:51 Мск (09:51 Екб)
политика | За рубежом
В "кремлевский доклад" США могут войти более 50 бизнесменов и чиновников
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(2017) | Фото: AP

Белый дом продолжает готовить "кремлевский доклад" - список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в Вашингтоне.
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Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закону "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), не позже чем 29 января 2018 года Министерство финансов должно представить Конгрессу подробный отчет.

Источники издания в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень могут войти более 50 человек, а с членами семей (как того требует CAATSA) - до 300. Конкретных имен источники пока не называют.

Отмечается, что попадание в черный список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.

При этом представители Демократической партии опасаются, что Трамп не захочет применять к россиянам из "кремлевского доклада" чувствительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с президентом Владимиром Путиным, добавляет газета.

Как сообщалось ранее, США в начале февраля объявят об очередном пакете санкций против России: кроме официальной части документа разрабатывается закрытый список. Отмечалось, что этот список будет включать несколько сотен фамилий граждан России. Санкции против них не будут вводиться. Но этот документ станет сигналом европейцам, что с этими людьми вести дела нежелательно.

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12.01.2018 07:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:51 Екб


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В "кремлевский доклад" США могут войти более 50 бизнесменов и чиновников
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