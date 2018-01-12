Туристка из Магнитогорска упала с 20-метровой скалы в Грузии

Жительница Магнитогорска Елена К. упала с отвесной 20-метровой скалы во время отдыха в Грузии. Девушка выжила и госпитализирована в грузинскую клинику с множественными переломами.

Об инциденте в соцсети сообщила сестра пострадавшей, которая попросила у земляков помощи с оплатой лечения Елены и ее транспортировки в Магнитогорск.

Несчастный случай произошел 3 января в Тбилиси, где девушки проводили рождественские каникулы. Елена К. оступилась и упала с отвесной 20-метровой скалы.

"У неё множественные переломы, гематомы, контузия легкого... Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. Её мучают жуткие боли и последствия от различных препаратов (обезболивающие, наркотики, антибиотики...). За многочисленные обследования и лечение в течение 11 дней клиника выставила счет на сумму почти 5 000$. А далее ещё дорогостоящая транспортировка домой в Россию, операция, длительное лечение", - написала сестра.

По словам родственницы, восстановление займет от двух до четырех месяцев. Девушке нужна транспортировка в Магнитогорск стоимостью от 6 800$. Перевозить ее можно только лежа в сопровождении медицинского специалиста. Однако в посольстве РФ в помощи россиянке отказали, поскольку у нее нет страховки.