Глава МЧС направил в Тюмень высокоточный комплекс "Струна" для исследования пострадавшей в пожаре многоэтажки

Глава МЧС Владимир Пучков направил в Тюмень мобильный диагностический комплекс "Струна". Он займется обследованием пострадавшего от серьезного пожара дома №4 по Олимпийской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

"Струна" состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня – пьезоэлементы. Каждый из них отвечает за направление колебаний корпуса датчика, а, следовательно, и здания в пространстве.

Даже незначительное колебание корпуса датчика вызывает изгибание стержней, которое приводит к появлению электрического заряда. Чем сильнее колебание корпуса, тем сильнее изгибание пьезоэлемента и электрический сигнал. С помощью комплекса специалисты оценят состояние дома, определят его устойчивость и возможность дальнейшей эксплуатации.

Напомним, возгорание случилось вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.