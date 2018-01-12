В Зауралье пожилой водитель разбился насмерть, съехав на машине в кювет

В Зауралье на федеральной трассе "Иртыш" погиб водитель-пенсионер.

Авария произошла в Шумихинском районе накануне днем на 117 км дороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

71-летний мужчина, управляя машиной "Мицубиши", не справился с управлением и слетел в кювет. Машина опрокинулась. От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.

В аварии пострадала 54-летняя пассажирка - она получила травмы.

"По предварительной информации во время движения водителем ремни безопасности не использовались, пассажир была пристегнута", - добавили в полиции.