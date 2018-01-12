В Екатеринбурге закрывают движение на трех улицах: ограничения продлятся до лета

В самом ближайшем времени в Екатеринбурге будет закрыто движение на трех улицах. Ограничения продлятся до лета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 1 февраля закрывается движение пешеходов и автомобильного транспорта на улицах Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева) и Ключевской (от Мельникова до Пирогова), а с 15 февраля - на Татищева (от Мельникова до Репина) в сторону центра. Как отметили в мэрии, это связано с тем, что специалисты будут возводить специальные технические средства, обеспечивающие безопасность горожан.

Планируется, что ограничения будут действовать до конца июля 2018 года.