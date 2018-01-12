Россиянам запретили отдыхать на курортах Египта

Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, сообщил Ростуризм.

"Продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента", – отмечается там. – Туроператорам разрешено формировать туристический продукт [т. е. туры] на базе регулярного авиасообщения с Каиром".

Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, говорит и человек, знакомый с позицией Ростуризма по этому вопросу. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, уточнил он, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эль-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов, резюмировал собеседник.

Заявление Ростуризма всколыхнуло отрасль, однако четких и внятных разъяснений от регуляторов, куда и как можно отправлять туристов, игроки рынка не получили до сих пор. Туроператоры точно понимают из указа, что нельзя продавать туры с авиаперелетами или трансфером через третьи страны, но остаются неясности по продажам отелей или трансферов на курорты через сам Каир, говорит заместитель гендиректора НТК "Интурист" Сергей Толчин.

Пока нет четких разъяснений от регулятора, продавать подобные пакеты можно, считает он. Такого же мнения придерживаются другие игроки. "Мы действительно продаем наземные услуги в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, и нам кажется, что это правильное решение", – подтвердила гендиректор "Библио-глобуса" Ирина Костенко. По ее словам, продажи начались только 11 января, но туристам нужно время, чтобы привыкнуть к турам без авиаперелета. Запрет продажи наземных услуг в Египте может дать только МИД, заявления Ростуризма носят рекомендательный характер, отмечает Костенко. "Но мы, несомненно, прислушаемся к рекомендациям, если Ростуризм скажет подобные пакеты не продавать", – добавила она.

На сайте туроператора Tez Tour также рекламируются туры в Египет, но ни тур, ни отель на египетских курортах забронировать нельзя, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, после информации о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом, российские туристические компании начали разработку новых туров в эту страну.