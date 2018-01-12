Минприроды РФ: Мусоропроводы в домах могут быть заварены в будущем

В будущем для выполнения законодательства о разделении отходов, возможно, придётся отказаться от мусоропроводов в домах, заявил глава Министерства природы РФ Сергей Донской.

"Требования в СНиП (строительных нормах и правилах) к мусоропроводам должны соответствовать принятым изменениям, касающимся раздельного сбора, — передаёт его слова РБК. — Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить".

По его словам, в Минприроды также рассматривают вариант создания механизма для дифференцирования управляющими компаниями и ТСЖ платы за вывоз мусора в зависимости от того, разделяют ли их клиенты отходы.