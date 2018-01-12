ONI: Подлодка "Сан-Хуан" была уничтожена взрывом

Подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Аргентины "Сан-Хуан", пропавшая почти два месяца назад, была полностью разрушена в результате взрыва. Об этом сообщило управление военно-морской разведки США (ONI) по результатам анализа данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

По данным ONI, взрыв произошёл на глубине 400 метров и был приблизительно равен по мощности шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

"Корпус [подлодки] был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)", — передаёт "РИА Новости" слова из доклада. Как отмечается в документе, данные показатели вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки подлодки погибли мгновенно и без страданий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека.

Минобороны РФ направило на поиск пропавшей подлодки поисково-спасательный отряд с телеуправляемым аппаратом, а также гидрографическое судно "Янтарь" с двумя глубоководными аппаратами.

В начале декабря Аргентина прекратила спасательную операцию в районе пропажи субмарины, объяснив это отсутствием шансов найти кого-либо из 44 членов экипажа субмарины живым. В ответ на это родственники восьми находившихся на борту "Сан-Хуана" моряков подали судебный иск в отношении ВМС страны.