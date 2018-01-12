Власти Приморья попросили оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко попросил сохранить в регионе квоту в 10 тысяч рабочих из Северной Кореи (КНДР).

По информации агентства "Интерфакс", ранее эта заявка региона была отклонена Министерством труда РФ.

По словам Тарасенко, по этому поводу обеспокоен и генконсул КНДР, с которым он имел встречу.

"У нас есть примерное решение — те рабочие, которые уже находятся в Приморье, мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранение этого количества рабочих, — сказал врио губернатора Приморья. — Примерная такая договоренность есть. Поэтому больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была".

Заменить северокорейцев, по словам Тарасенко, смогут рабочие из стран СНГ, о чём уже ведутся предварительные переговоры.