В Екатеринбурге из-за неубранных дорог один человек погиб, 26 получили травмы

В Екатеринбурге с начала 2018 года зарегистрировано 22 ДТП, в которых один человек погиб и 26 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", в 11 автопроисшествиях отмечены неудовлетворительные дорожные условия, в части зимнего содержания дорог и улиц.

Основные недостатки - наличие рыхлого уплотненного снега, то есть снежного наката на проезжей части, а также сформированных снежных валов заужающих проезжую часть и сформированных снежных валов на участках дорог оборудованных пешеходными, транспортными ограждениями, на пешеходных переходах и остановками общественного транспорта.

Как сообщил старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Перевозкин, данные нарушения были допущены коммунальными службами по причине не принятия своевременных мер по обработки проезжей части противогололедными материалами, а также расчистки дорог и улиц от снега и своевременной вывозке сформированных снежных масс.

По факту нарушений сотрудниками Госавтоинспекции с начала декабря 2017 года составлено 28 административных материалов в отношении должностных и юридических лиц.

Проверка дорог и улиц продолжается.