Новый прогноз Хокинга: человечество погибнет через 100 лет

Британский физик Стивен Хокинг считает, что человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет следствием глобального потепления.

По словам ученого, если изменение климата продолжится, то атмосфера нагреется до такой степени, что Земля будет напоминать Венеру, температура поверхности которой достигает 467 градусов Цельсия, а давление превышает земное в 93 раза — этого достаточно, чтобы раздавить подводную лодку.

Такие условия на Венере возникли из-за парникового эффекта, когда плотный облачный покров пропускает солнечное тепло, но препятствует его выходу обратно в космос.

Как считают ученые, около 4,5 млрд лет назад Венера была покрыта океанами, однако из-за близости планеты к Солнцу они испарялись, насыщая атмосферу аккумулирующим тепло водяным паром. Похожий процесс, но в меньших масштабах, происходит и на Земле, где парниковым газом стал углекислый.

По мнению Хокинга, через 100 лет условия на Земле начнут необратимо ухудшаться, и человечеству придется искать новый дом, сообщает Lenta.ru.

Ранее Хокинг сообщил, что гибель человечества произойдет к 2600 году.