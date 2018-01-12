Нефть подорожала до $70 впервые с конца 2014 года

11 января цена барреля нефти марки Brent превысила $70 впервые с начала декабря 2014 года, когда начался резкий спад котировок.

Причина роста - инерция от снижения избыточных запасов углеводородов в США и рост потребления в стране из-за холодной зимы. Американский эталон WTI тоже подорожал до рекордного за три года уровня - $64,5 за баррель.

К 5 января запасы нефти в США снизились на 4,95 млн баррелей, что оказалось более чем на 1 млн баррелей больше прогнозов. Добыча нефти в США за расчетный период снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки до 9,5 млн баррелей. Серия последовательных снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие.

Накануне министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи заявил, что не исключает продления соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти с Россией и после 2018 года. По мнению экспертов, заявление министра указывает по меньшей мере на то, что выход из сделки будет постепенным, пишет газета "Ведомости".