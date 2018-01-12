Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения боевых действий на Украине в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" потерял самоконтроль.

Гости студии обсуждали вооружение, которое США поставили Киеву. Политолог Вадим Трюхан отказался реагировать на реплики Жириновского, заявив, что тот устраивает цирк. Затем он призвал политика не угрожать украинцам. После этого Жириновский двинулся на него.

"Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!" — заявил Жириновский, приближаясь к Трюхану. По словам лидера ЛДПР, Украина ответит за каждого убитого на Донбассе, и стал кричать, чтобы тот убирался из студии, обозвал его скотиной, бил кулаком по стойке.

При этом ведущие пытались успокоить политика, напоминая, что он участвует в предвыборной гонке, однако Жириновский успокаиваться не хотел.

После того, как конфликт утих, Трюхан все же покинул студию, когда лидер ЛДПР попытался его поддеть. "На вокзал не езжай, Трюхан, тебя там арестуют!" — сказал ему вслед Жириновский, сообщает Lenta.ru.