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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 78


Михаил Он: Электрошокер для прибалтийских самоубийц О том, как БелАЭС угрожает энергобезопасности прибалтийских лимитрофов, написана большая энциклопедия страшных сказок. Кто в них верит, вопрос десятый, но ведь и ведут себя власти трех республик так, как будто они бессмертные, и мелкие бытовые вопросы, с кого драть три шкуры, чем освещать улицы и запитывать электрички, их волнует так же мало, как Кощея – вопросы отопления его казематов. И совершенно зря.
12.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
12.01.2018 02:22 Мск (04:22 Екб)
политика | За рубежом
Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "хорошими"
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коллаж, сценарии 2018 года, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп (2017) | Фото: Накануне.RU

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него, предположительно, хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Такое заявление он сделал журналистам газеты Wall Street Journal. "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Я поддерживаю отношения с людьми, - добавил он. - Я думаю, вы удивлены".

Главу Белого Дома попросили разъяснить его слова, поскольку до сих пор президент США резко высказывался в адрес Ким Чен Ына. "Вы увидите от меня много такого", - отметил Трамп, говоря о своих сообщениях в соцсети. "А потом вдруг кто-то становится моим лучшим другом, - отметил он. - Я мог бы привести вам 20 примеров, а вы могли бы привести 30. Я человек очень гибкий".

Трампа также спросили, приходилось ли ему беседовать с лидером КНДР. "Я не хочу комментировать это, - отметил он. - Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать", сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил о желании дружить с главой Северной Кореи.

В настоящее время ситуация в отношениях США и КНДР сохраняется напряженной. Как ранее сообщало Накануне.RU, Дональд Трамп заявил, что военный арсенал США "заряжен и готов к бою". Это был его ответ на угрозу Пхеньяна нанести удар по американским базам на Гуаме.

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12.01.2018 02:22 Мск | Денис Линов
04:22 Екб


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Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "хорошими"
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