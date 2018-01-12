Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "хорошими"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него, предположительно, хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Такое заявление он сделал журналистам газеты Wall Street Journal. "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Я поддерживаю отношения с людьми, - добавил он. - Я думаю, вы удивлены".

Главу Белого Дома попросили разъяснить его слова, поскольку до сих пор президент США резко высказывался в адрес Ким Чен Ына. "Вы увидите от меня много такого", - отметил Трамп, говоря о своих сообщениях в соцсети. "А потом вдруг кто-то становится моим лучшим другом, - отметил он. - Я мог бы привести вам 20 примеров, а вы могли бы привести 30. Я человек очень гибкий".

Трампа также спросили, приходилось ли ему беседовать с лидером КНДР. "Я не хочу комментировать это, - отметил он. - Я не говорю, делал я это или нет. Я просто не хочу комментировать", сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил о желании дружить с главой Северной Кореи.

В настоящее время ситуация в отношениях США и КНДР сохраняется напряженной. Как ранее сообщало Накануне.RU, Дональд Трамп заявил, что военный арсенал США "заряжен и готов к бою". Это был его ответ на угрозу Пхеньяна нанести удар по американским базам на Гуаме.