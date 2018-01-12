Объем субсидий на авиаперевозки в России в 2018 году сохранится на прошлогоднем уровне

Объем субсидий, выделяемых государством на поддержку авиаперевозок по России в 2018 году, составляет 7,2 млрд руб.

Как сообщает Минтранс, в 2017 году на эти цели было выделено 7,3 млрд руб., в 2016 году - 8,76 млрд руб.

В настоящее время действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок: из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также программа субсидирования межрегиональных рейсов. Каждая из них утверждена отдельным постановлением правительства.

При этом ранее Минтранс уведомил о разработке постановления правительства, согласно которому программы по Калининграду, Симферополю и городам Дальнего Востока планируется объединить в новой единой программе. Как ожидается, она вступит в силу в январе текущего года, сообщает "Интерфакс".