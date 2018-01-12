США заявили о непричастности к атаке дронов в Сирии

В Вашингтоне прокомментировали сообщения Минобороны России о том, что во время атаки с использованием беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии воздушное пространство между базой и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе патрулировал разведывательный самолет Военно-морских сил США Poseidon.

"Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии", — заявил представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Между тем, в Минобороны США комментировать данные о том, действительно ли за атакой дронов на Хмеймим стоял Вашингтон, отказались, сообщает РБК.

Напомним, нападение произошло 6 января. Никто не пострадал, атаку удалось блокировать.

В Минобороны сообщили, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, не имели возможности возникнуть в кустарных условиях - они появились лишь с задействованием специалистов из стран, производящих и применяющих устройства такого типа.