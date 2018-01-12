Киев ответил на слова Путина о передаче кораблей из Крыма

Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить.

Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. "Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", — сказал он. По мнению вице-адмирала, за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля.

Как отметил командующий украинских ВМС, окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства".

Воронченко также утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована, а из восьми боевых кораблей ремонт требовался только большому десантному кораблю "Константин Ольшанский". А корвет "Луцк" был на ремонте, "но был практически отремонтирован", отметил Воронченко.

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", — сказал военный, добавив, что Крыму осталось техники на два батальона БМП и два батальона БТР, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 11 января во время встречи с главами российских СМИ и информагентств президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Глава государства отметил, что она находится "в плачевном состоянии". По словам Путина, Киев может забрать десятки кораблей и самолетов, однако боезапас нельзя транспортировать, поэтому он подлежит утилизации на месте.