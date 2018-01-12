Власти США работают над новыми санкциями против России

Антироссийские санкции, которые должны быть введены американским правительством в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сейчас прорабатываются.

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, об ограничительных мерах будет объявлено в ближайшее время. "Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы", - отметил он.

Речь идет об исполнении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций", сообщает ТАСС.

Этот американский нормативно-правовой акт был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля 2017 года. Глава Белого дома подписал его 2 августа, высказав при этом возражения.

Закон предусматривает ужесточение односторонних санкций США в отношении России, Ирана и КНДР.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия адаптировалась к санкциям Запада.