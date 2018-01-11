В Кургане без вести пропала жительница Бишкека, страдающая потерей памяти

В Кургане разыскивают жительницу Бишкека Наталью С., которая без вести пропала еще 21 декабря прошлого года.

Сообщение в следственный комитет Зауралья поступило 10 января этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сообщается, что 45-летняя женщина приехала в Курган к родственникам, вышла погулять из дома в поселке Энергетиков и до настоящего времени домой не пришла.

Известно, что женщина страдает потерей памяти.

Приметы женщины : на вид 45 лет, рост 165-168 см, среднего телосложения, волосы светлые средней длины.

Была одета : замшевая светлая куртка до колен, шапка, вязанная светлого цвета, свитер темного цвета, брюки коричневого цвета, ботинки зимние коричневого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей просят сообщить по телефонам 8 (3522) 23-90-50, 23-97-96.