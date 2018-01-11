Владимир Путин назвал политику США в отношении выдвижения Навального на выборах полным провалом

Президент России Владимир Путин прокомментировал "обеспокоенность" американских властей из-за недопуска оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата на выборы главы российского государства, пишут "Известия".

По мнению российского президента, "никто не любит, когда вмешиваются в их дела, но с удовольствием лезут в чужие".

"Это первое, что мне приходит в голову по поводу того, что конгресс США, по-моему, Госдеп как-то отреагировал на то, что кого-то недопустили. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство - персонаж, о котором вы упомянули, он не единственный кого не допустили. Но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали", - сообщил Владимир Путин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российское посольство в США назвало неприемлемыми попытки Вашингтона повлиять на выборы президента в России.