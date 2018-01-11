Минобороны РФ: Дроны боевиков, атаковавшие российскую базу в Сирии, не могли возникнуть в кустарных условиях

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, не имели возможности возникнуть в кустарных условиях - они появились лишь с задействованием специалистов из стран, производящих и применяющих устройства такого типа, об этом сообщил представитель Генерального штаба ВС РФ Александр Новиков, пишет ТАСС.

Как считает Новиков, такого типа взрывчатка используется в нескольких странах, в том числе, на Украине.

"Его невозможно изготовить в непрофессиональных условиях", - добавил Новиков.

Из этого можно сделать вывод, что боевикам помогали военные специалисты какой-то страны.

Как ранее сообщало Накануне.RU, дроны вылетели из района зоны деэскалации "Идлиб". Напомним, нападение произошло 6 января. Никто не пострадал, атаку удалось блокировать.