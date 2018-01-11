Президент РФ Владимир Путин призвал школьников изучать историю Крыма и дорожить единством России. Об этом он заявил на встрече со школьниками - авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что жители страны пока плохо осведомлены о судьбе Крыма. Он отметил, что у полуострова "очень сложная и интересная история", напомнив, что на эту территорию заходили и генуэзцы, и исламские народы и даже частично представители иудаизма.

"То, что все это - часть нашей истории, очень важно, поскольку это показывает, насколько глубока и интересна российская история в целом. Но чем мы точно совершенно должны дорожить - это тем, что мы вместе", - сказал Путин.

По его словам, "целостное единое, хорошо централизованное, демократически организованное государство - это та база, на которой может раскрываться каждый человек, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя защищенным".