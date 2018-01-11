Арест бывшего главы Марий Эл продлен до 13 апреля

Арест экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова продлен до 13 апреля. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".

Суд также продлил срок содержания под стражей в отношении еще одной фигурантки дела Наталии Кожановой.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста в связи с необходимостью получения результатов назначенных по делу экспертиз и продолжения осмотра изъятых в ходе выемок и обысков документов в рамках расследуемого преступления.

Кроме того, Басманный суд Москвы отказал в изменении меры пресечения фигурантам на домашний арест.

Срок следствия по делу в отношении бывшего губернатора Республики продлен до 3 июля 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Дело возбуждено по факту незаконного хранения боеприпасов.