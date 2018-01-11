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11.01.2018
образование  |  комментариев: 7
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 77


"Осадочек остался..." Сбор подписей за Путина ознаменовался скандалом на Урале Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России якобы принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. Чайников настаивает, что хоть он и находился в месте сбора автографов и активно раздавал комментарии СМИ, но не имел отношения к организации этого процесса. Впрочем, "осадочек остался".
11.01.2018
политика ;
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Новости
11.01.2018 18:18 Мск (20:18 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Арест бывшего главы Марий Эл продлен до 13 апреля
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экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов (2017) | Фото: Николай Титов / PhotoXPress

Арест экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова продлен до 13 апреля. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".
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Суд также продлил срок содержания под стражей в отношении еще одной фигурантки дела Наталии Кожановой.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста в связи с необходимостью получения результатов назначенных по делу экспертиз и продолжения осмотра изъятых в ходе выемок и обысков документов в рамках расследуемого преступления.

Кроме того, Басманный суд Москвы отказал в изменении меры пресечения фигурантам на домашний арест.

Срок следствия по делу в отношении бывшего губернатора Республики продлен до 3 июля 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Дело возбуждено по факту незаконного хранения боеприпасов.

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11.01.2018 18:18 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.01.2018 15:02 Мск
В отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено новое уголовное дело

Ранее 21.08.2017 12:56 Мск
Суд отменил арест части имущества экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова








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Арест бывшего главы Марий Эл продлен до 13 апреля
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