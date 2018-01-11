Сотрудников администрации рязанского областного кардиодиспансера уволили за застолье на совещании

Минздрав Рязанской области освободил от занимаемых должностей двух сотрудников администрации рязанского областного кардиологического диспансера после публикации СМИ видеоролика о проведении застолья во время совещания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Так, главврачу кардиодиспансера вынесен выговор "за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам". Своих постов лишились заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением.