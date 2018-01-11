В Уфе снесли жилой дом во время нахождения его хозяина в командировке

Следователи Уфы проверят информацию СМИ о сносе жилого дома во время нахождения его хозяина в командировке, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Башкирии.

В СМИ ранее появилось сообщение о том, что жителя Уфы оставили без жилья. "Его дом 68а по улице Гафури с обстановкой и личными вещами был снесен неизвестными во время нахождения его в командировке", - говорится в сообшении.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи намерены установить кем снесен жилой дом и нарушены конституционные права гражданина.