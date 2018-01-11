ЦИК на заседании 12 января рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц Путина на выборах

Центризбирком России на заседании 12 января рассмотрит вопрос о регистрации доверенных лиц действующего президента РФ, кандидата на должность главы государства Владимира Путина. Проект повестки заседания опубликован на официальном сайте ЦИК.

Заседание начнется в 12.00. Среди вопросов есть пункт "о регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина".

Кроме того, ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации доверенных лиц кандидатов на выборы президента Владимира Жириновского, Григория Явлинского, а также вопрос о регистрации кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.