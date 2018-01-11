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Новости
11.01.2018 17:12 Мск (19:12 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Руководитель Тимирязевки прокомментировала скандал вокруг увольнения "защитников полей"
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Галина Золина, Тимирязевка (2018) | Фото: ruspekh.ru

Исполняющая ректора Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Галина Золина прокомментировала скандал, возникший вокруг увольнения декана факультета агрономии Александра Соловьева, защищавшего в 2016 г. опытные поля от застройки. По ее словам, вопрос продажи земель уже неактуален, а преподаватель неоправданно присвоил себе звание "гонимого борца", передает корреспондент Накануне.RU.
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В обращении, опубликованном на сайте академии, Галина Золина прокомментировала публикации в соцсетях и СМИ, "представляющие в негативном свете кадровую политику РГАУ-МСХА".

По ее словам, в 2017 г. руководство вуза проверило работу всех подразделений академии и обнаружило "большое количество так называемых хозрасчетных структур".

"Вместо учебной или научной деятельности часть из них занималась коммерцией, причем в помещениях и на оборудовании университета, а также за его счет. Выявление схем сокрытия доходов и некоторых других нарушений привело к тому, что, осознав степень своей ответственности за допущенные нарушения, ряд руководителей структурных подразделений уволились по собственному желанию", - сказано в обращении.

Также в ходе проверок якобы были выявлены случаи начисления окладов умершим людям.

"Наведение порядка в этой сфере позволило в 2017 г. повысить средний уровень заработной платы преподавателей до 100 тыс. руб." – заявила Золина.

Галина Золина, Тимирязевка(2018)|Фото: ruspekh.ru

Распространяемая в СМИ информация о массовых увольнениях защитников опытных земель от застройки, по словам Золиной, "не имеет ни малейшего отношения к событиям в академии".

"Вопрос о сохранении земель Тимирязевской академии был решен в феврале 2017 г., и с тех пор позиция по нему не менялась", - уверяет и.о. ректора.

В обращении говорится, что все научные подразделения должны были разработать и представить программы развития этих земель, но декан факультета агрономии Соловьев этого не сделал.

"При этом в информационном поле Соловьев уже давно присвоил себе лавры единственного защитника земель Тимирязевки, хотя весной 2016 г. отстаивать их вышли сотни уважаемых профессоров, преподавателей и студентов. Впоследствии в погоне за имиджем "публичного политика" он все больше стал отходить от своего основного рода деятельности по развитию кафедры и факультета – учебной, научной и административной работы. В результате Соловьев неоднократно допускал нарушения трудовых обязанностей, видимо, полагая, что у него есть определенный неприкасаемый статус, позволяющий игнорировать требования законодательства. Считаю неприемлемым и недостойным для декана факультета прятаться за образом "гонимого борца", убеждая студентов и аспирантов, что в этом кроется политическая подоплека, а не его собственная безответственность и объективные нарушения", - заявила Галина Золина.

В заключение и.о. ректора сообщила, что деятельность Тимирязевской академии "на протяжении полуторавековой истории основывалась на взаимоуважении, академической свободе, приверженности интересам университета, высоких достижениях в науке и образовательном процессе. Руководство университета неукоснительно будет придерживаться данных принципов и впредь".

Тимирязевская сельхозакадемия, Российский аграрный университет(2017)|Фото: activatica.org

Напомним, конфликт между студентами и администрациейТимирязевки начался в 2016 г., когда встал вопрос о продаже опытных земель академии Фонду содействия жилищному строительству. Передача их под застройку вызвала протест студентов, академиков, общественников и депутатов, и 14 апреля 2016 г. Владимир Путин во время прямой линии распорядился оставить вуз в покое.

Конфликт вновь вступил в острую фазу в конце декабря прошлого года, когда после известий о грядущем увольнении декана Александра Соловьева студенты вышли на одиночные пикеты с требованием остановить разрушение Тимирязевки. Через пару дней к ним в общежития наведалась полиция, еще спустя некоторое время родителям студентов начали поступать звонки из академии о "ненадлежащем воспитании детей" с просьбами удалить "провокационные" записи в их соцсетях. Вместо официального комментария и.о. ректора на сайте академии появилось шокировавшее студентов "открытое письмо деканов", где они выражают поддержку Галине Золиной и обвиняют Александра Соловьева и ему сочувствующих в провокациях.

Тимирязевская сельхозакадемия, Российский аграрный университет(2017)|Фото: activatica.org

Отметим, что группа ученых написали обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где рассказали, что свое руководство Золина начала с ухода от прямых выборов ректора, массовых сокращений и закрытия крупных подразделений. Порядка 150 трудовых договоров были расторгнуты "по собственному желанию" из-за сокращения надбавки к зарплате до издевательских 100 руб. Освободившиеся места заняли знакомые и.о. ректора из Краснодарского края, откуда перебралась на новую должность сама Золина. В настоящее время письмо находится на рассмотрении в Минсельхозе.

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11.01.2018 17:12 Мск | Москва | Анна Смирнова
19:12 Екб


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Руководитель Тимирязевки прокомментировала скандал вокруг увольнения "защитников полей"
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