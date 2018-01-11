Пермский застройщик передал городу участок под строительство школы

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем инстаграме сообщил, что компания "Кортрос" выкупила участок у "Стройиндустрии" под строительство новой школы и передала его городу, передает корреспондент Накануне.RU.

Земельный участок расположен возле гимназии №17, по улице Ленина 33, 35.

"Под Новый Год завершили еще одно дело: застройщиком "Кортрос" в рамках взятых на себя дополнительных обязательств по строительству социальной инфраструктуры выкуплен и передан городу участок рядом с Гимназией № 17 на улице Ленина в Перми. Это открывает дорогу к проектированию и строительству здесь нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, прежде все спортивной", - сообщил глава региона.

По информации администрации города, в сентябре прошлого года правительство Пермского края, администрация Перми и компания "Кортрос-Пермь" подписали соглашение о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала №179 и о создании социальных объектов в городе. Также в рамках соглашения "Кортрос -Пермь" обязуется построить детский сад на 160 мест и в 2019 году передать его мэрии.