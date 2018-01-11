В Тюмени бывшего директора "Базового машиностроения" судят за неуплату 23 "налоговых" миллионов

Готово к суду дело бывшего генерального директора компании "Базовое машиностроение". Ему вменяют неуплату налогов в 23 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следователи полагают, что гендиректор для уклонения от уплаты налогов и завышения расходов передал главбуху четыре фиктивных договора о разработке конструкторской документации, счета-фактуры, акты сдачи-приёма, выставленные курганской фирмой-контрагентом за якобы выполненные работы.

Не зная о том, что документы – фальшивка, бухгалтер отражала их в учете, а также в декларациях по налогам на добавленную стоимость и на прибыль. Это позволило организации в 2012-13 гг. не заплатить 23 млн руб. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Тюмени.