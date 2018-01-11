Администрация Ханты-Мансийска сделала скидку на проезд в общественном транспорте

Администрация Ханты-Мансийска решила округлить стоимость проезда в общественном транспорте в ходе очередного повышения. При максимально возможном тарифе в 23,5 руб., город утвердил цену на билет в автобус в 23 руб., сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей горадминистрации.

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Таким образов в столице Югры цена увеличилась на 0,5 руб. Скидка предоставлена для удобства расчетов. С копейками в тарифе контролерам приходится давать сдачу с неполного рубля и постоянно иметь дело с мелочью, обратил внимание глава города Максим Ряшин.

В администрации отмечают, что фактическая себестоимость перевозки одного пассажира в разы выше реальной цены на билет и составляет 66,4 руб. Разница предприятию компенсируется из городского бюджета за счет субсидии.