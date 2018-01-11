Перенести екатеринбургскую телебашню на Уралмаш? Главгосэкспертиза России рассмотрела и одобрила проект

Главгосэкспертиза России рассмотрела поступивший с доработки проект строительства радиотелевизионной передающей станции в Екатеринбурге.

Эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение",- сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Проект, рассмотренный Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство современной телебашни из металла высотой 236 метров в районе Екатеринбурга Уралмаш по адресу проспект Космонавтов, д. 99.

Предлагается также построить контрольно-пропускной пункт возле башни и административно-техническое здание.

В соответствии с указами Президента Российской Федерации об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах Екатеринбургская радиотелевизионная станция будет передавать десять общефедеральных программ телевидения (так называемый первый мультиплекс), в их числе - "Первый Канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ" и т.д.

Предполагается, что общая продолжительность строительства, которое организует и финансирует ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), составит 33 месяца.