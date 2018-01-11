Тюменская фирма "ТехноСтрой" оштрафована за подкуп соперников ради выгодного контракта

В Ишиме мировой суд оштрафовал компанию "ТехноСтрой" за то, что она подкупила конкурента ради получения выгодного контракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Администрация Ишимского района проводила аукцион: зданию Клепиковской школы требовался капремонт с учетом размещения дополнительной группы дошкольников. Сумма контракта – более 7 млн руб.

Фактический владелец "ТехноСтроя", желая получить выгодный муниципальный контракт, заплатил соперникам, и те отказались от участия в аукционе. В итоге контракт достался "нужной" компании. Ишимская межрайонная прокуратура возбудила против организации "административку". Суд оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.