На Южном Урале реклама с "очень плохой училкой" признана оскорбляющей профессию учителя

На Южном Урале реклама кафе и танцевального бара "Meet.point" признана оскорбляющей профессию учителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФАС.

В антимонопольном органе считают, что использованные в рекламе женские образы в совокупности с выражением "Очень плохие училки" являются оскорбительными по отношению к профессии учителя.

Напомним, житель Магнитогорска пожаловался в УФАС на рекламу развлекательного заведения, оскорбляющую учителей. По мнению заявителя, реклама Meet.point со словосочетанием "Очень плохая училка" порочит честь и достоинство учителей и преподавателей. Реклама распространялась на интернет-портале и в социальной сети.

В ходе проверки было установлено, что реклама была размещена на следующий день после профессионального праздника учителей.

Индивидуальному предпринимателю выдано предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.