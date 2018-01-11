Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза, - Туск

Президент Евросовета Дональд Туск считает, что сейчас польское правительство сохраняет членство в Евросоюзе лишь из-за денег. Политик отметил, что Польша может попытаться покинуть ЕС, если перестанет получать финансовую выгоду от членства в блоке.

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Он пояснил, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч".

"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз - прим. ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", - приводит слова Туска РИА Новости.

Ранее стало известно, что восточноевропейское государство может лишиться права голоса в Совете Европы. Официальная причина - нарушение польской стороной фундаментального принципа независимости суда. Однако, как заявил заместитель председателя Европарламента (ЕП) от Польши, член комитета правящей партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий, это делается за отказ Польши принимать мусульманских мигрантов.