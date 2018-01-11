В Кургане пьяный сельчанин ударил кулаком по голове помощника оперативного дежурного полиции

В Кургане будут судить 38-летнего жителя села Кетово за нападение на сотрудника полиции.

Известно, что мужчина ударил кулаком по голове помощника оперативного дежурного полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Все произошло 29 декабря прошлого года - подозреваемого доставили в отдел полиции за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Прямо в отделе злоумышленник напал на правоохранителя.

"Ранее данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По делу допрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК.