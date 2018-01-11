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"Осадочек остался..." Сбор подписей за Путина ознаменовался скандалом на Урале Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников прокомментировал журналистам сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России якобы принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. Чайников настаивает, что хоть он и находился в месте сбора автографов и активно раздавал комментарии СМИ, но не имел отношения к организации этого процесса. Впрочем, "осадочек остался".
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"Словно маньяк из фильма ужасов": на Среднем Урале задержан дровосек, отрезавший приятелю голову бензопилой
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бензопила улика (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска задержали неработающего и ранее не судимого местного жителя 1972 года рождения. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.

"Он явно войдет в историю этого небольшого уральского города, так как подозревается в том, что в Рождество лишил жизни своего земляка при помощи бензопилы. Этим инструментом они оба зарабатывали себе на кусок хлеба заготовкой дров односельчанам", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина первоначально намеревался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что он лишь обнаружил в собственном доме тело знакомого с признаками насильственной смерти, а кто конкретно это сделал, якобы, не знал. На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сыщики быстро выяснили, что произошло.

бензопила улика(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"Полицейские, окинув взглядом хозяина жилища, одежда и руки которого были испачканы веществом бурого цвета, похожего на кровь, справедливо усомнились в правдивости его слов о непричастности к ЧП. Профессионализм оперуполномоченных не позволил дровосеку остаться безнаказанным. Под прессом неопровержимых улик вскоре он дал признательные показания и написал явку с повинной, дабы не усугублять свою дальнейшую участь. Употреблять спиртные напитки компания начала еще во время заготовки дров. После работы застолье продолжилось по месту жительства подозреваемого. По предварительным данным, во время "фуршета" между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю, оказалось делом невозможным, вероятно, "приняли на грудь" чересчур много. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро не совместимыми с жизнью травмами. Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства", - отметил полковник Горелых.

бензопила улика(2018)|Фото: В.Н. Горелых

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, отделом СК Алапаевска данному гражданину уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя СКР он заключен под стражу. Сейчас по делу назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются сам обвиняемый и свидетели.

Другие новости по темам: полиция, убийство, бензопила, Средний Урал
11.01.2018 15:46 Мск | Алапаевск | информационная служба Накануне.RU
17:46 Екб


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"Словно маньяк из фильма ужасов": на Среднем Урале задержан дровосек, отрезавший приятелю голову бензопилой
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