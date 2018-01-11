Депутат облдумы Зауралья Борис Шалютин заподозрен в мошенничестве с государственным бензином

Депутата Курганской областной думы от "Справедливой России" и доктора философских наук Бориса Шалютина подозревают в мошенничестве. Пока никаких уголовных дел нет, однако заявление в полицию уже написано, по нему проводятся проверочные мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Суть дела в том, что бухгалтерия вуза, в котором Шалютин полгода работал в должности проректора, проверила отчетность - поводом для ревизии стал повышенный расход бензина водителями КГУ.

"При детальной проверке документов удалось обнаружить, что в распоряжении Шалютина Б.С., в тот момент, когда он работал в должности проректора вуза, якобы оказалась топливная карта, которая предназначалась лишь для пользования водителями Курганского госуниверситета. За 6 месяцев Шалютин с данной карты якобы заправил свой личный автомобиль на 30 тыс. рублей, при этом не предоставив никаких отчетных документов или чеков с АЗС в бухгалтерию вуза. Использованный бензин списывался на служебную машину. Предварительно, Шалютин не имел права пользоваться данной топливной картой в личных целях. Его действия могут быть расценены как растрата средств вуза", - сообщил Накануне.RU собственный источник в полиции Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, скандалы, связанные с именем Бориса Шалютина, будоражат Курганский госуниверситет последние несколько лет. В начале марта этого года после долгих судебных заседаний Шалютин был восстановлен в должности заведующего кафедрой философии Курганского госуниверситета, откуда ранее был уволен. Позже глава КГУ Константин Прокофьев прокомментировал критику скандально известного профессора в свой адрес. Первый ректор КГУ Александр Терехов публично предложил Борису Шалютину уволиться из КГУ по собственному желанию, чтобы избежать позора.