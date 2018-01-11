Сергей Ковалев ставит на победу Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии

Чемпион мира по профессиональному боксу WBO в полутяжелом весе челябинец Сергей Ковалев считает, что Мурат Гассиев победит досрочно и кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS), сообщили Накануне в пресс-службе "Урал Бокс Промоушен".

Сергей Ковалев отметил, что Дортикос высказывает разного рода острые заявления, что говорит о его неуверенности в исходе предстоящего боя. "А у Гассиева - вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да ещё и бой пройдёт на Родине. Все карты в руки. Думаю, что Гассиев победит досрочно - примерно в промежутке с 4 по 8 раунд. Вижу Мурата в финале WBSS с Усиком", - считает он.

Напомним, полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе между чемпионом мира IBF Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Юниером Дортикосом состоится 3 февраля на ринге в Сочи.

Отметим, что на счету Мурата Гассиева 25 беспроигрышных сражений на профессиональном ринге (18 нокаутов), у кубинца Юниера Дортикоса – 22 победных боя, 21 из которых завершились досрочно.