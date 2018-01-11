В Свердловской области появился автобус с символикой ЭКСПО-2025

Первый символ ЭКСПО-2025 появился в городском автобусном парке Верхней Пышмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Новый автобус будет курсировать между Верхней Пышмой и Екатеринбургом с пяти утра и до полуночи. Вместимость - 110 пассажиров.

"Опытный образец уже привлекает внимание горожан: автобус красочный, яркий. Кроме того, в нем используется экологичное топливо. Такие автобусы будут работать на маршрутах из Екатеринбурга в Среднеуральск, Верхнюю Пышму и другие пригороды", - рассказал директор автотранспортного предприятия Верхней Пышмы Фарит Хафизов.

Напомним, ранее представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025 открылось в Париже. Тогда же был представлен видеоролик, раскрывающий тему заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 и было опубликовано заявочное досье уральской столицы.

Добавим, конкурентами Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 являются Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).