В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в тройном убийстве, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Сообщается, что накануне в одной из квартир 6 микрорайона города Егорьевска Московской области обнаружено тело 67-летней женщины ее 64-летнего мужа с телесными повреждениями в виде множественных колото-резанных ран, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту своего жительства обнаружено тело их 42-летнего сына.

Предварительно установлено, что 38-летний мужчина хотел украсть деньги, вырученные от продажи квартиры, принадлежавшие родителям его 42-летнего знакомого. Мужчина убил своего приятеля. "Отыскав ключи от квартиры его родителей, в которой, как он предполагал, могут находиться денежные средства, направился к месту жительства 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа, где нанес им множественные колото-резаные раны. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. После совершения преступления мужчина скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его заключении под стражу.