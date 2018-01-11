Минфин в январе направит на покупку валюты рекордную сумму

Минфин с 15 января по 6 февраля ежедневно будет тратить на покупку валюты по 15,1 млрд руб. Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение Минфина.

Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

В январе ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 257,1 млрд руб.

В связи с изменением порядка определения объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 г. величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты, отмечает министерство.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре 2017 г. Минфин за счет дополнительных доходов от нефти купил на рынке валюту на 203,9 млрд руб.