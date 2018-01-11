На Южном Урале космические спасатели получат новые вертолеты Ми-8МТВ-5

Авиационная база Центрального военного округа, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, в первом квартале 2018 года получит на вооружение четыре новых вертолета Ми-8МТВ-5. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

Техника поступит на аэродром Упрун в Челябинской области с казанского предприятия холдинга "Вертолёты России".

Вертолет Ми-8МТВ-5 может перевозить груз массой до 4 т., а также оказывать огневую поддержку сухопутным войскам.

Добавим, что за последние 10 лет летчики авиации ЦВО эвакуировали свыше 200 космонавтов, в том числе более 100 иностранных.