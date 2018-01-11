"Доведение до самоубийства": возбуждено дело по факту смерти в Прикамье срочника из Магнитогорска

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пермскому гарнизону возбудили уголовное дело из-за смерти срочника из Магнитогорска, служившего в войсковой части 88503 в поселке Сокол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

Дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование взято на особый контроль управления. Продолжается предварительное следствие.

Напомним, тело солдата нашли 5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения части в изготовленной из ремня петле. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование. Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский распорядился помочь семье погибшего.