На заводе "Уральские локомотивы" сменили руководство

Совет директоров ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" Дмитрия Пумпянского и компании "Сименс") назначил генеральным директором и председателем правления предприятия Олега Спаи, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы "Синара".

Александр Салтаев, возглавлявший "Уральские локомотивы" с июля 2010 года, продолжит работу в группе "Синара", однако о его новой должности в сообщении ничего не сказано.

"Уральские локомотивы" производят электропоезда "Ласточка".

Стоит отметить, что буквально вчера, 10 января, Владимиру Путину показали новый электропоезд, которым планируется заменить уральские "Ласточки" в столице. Электропоезда нового поколения "Иволга" производства Тверского вагоностроительного завода будут вытеснять "Ласточки" в Москве. Утешением выглядел вышедший в этот же день пресс-релиз дочки "РЖД" - СПК, в котором сообщалось про расширение пригородной маршрутной сети в Свердловской области с использованием электропоездов "Уральских локомотивов".